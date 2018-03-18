Погода на сьогодні: майже у всіх областях України сильний сніг

Погода на сьогодні: 18 березня 2018 року майже у всіх областях України очікується сильний сніг, лише у Криму мінлива хмарність, денна температура повітря опуститься до -9. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікується сильний сніг, вдень температура складе від -8 до-1. На півночі випаде сніг, денна температура від -9 -7. У центральній частині України очікується сильний сніг, вдень від -8 до -5. На півдні країни сильні дощі зі снігом, вдень від -3 до +1, у Криму очікується мінлива хмарність, температура до +14. У східних регіонах також сильний сніг, вдень від -9 до -3

Фото: прогноз погоди на 16 березня ( meteo.gov.ua)

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від -9 до -7, а вночі від -9 до -11. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві очікується сніг.