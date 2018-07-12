Погода на сегодня: на большей части территории Украины дожди с грозами, температура до +34

В Киеве днем от +26 до +28

Погода на сегодня: 12 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, местами с грозами, только на востоке, юге, и местами в центре без осадков, температура воздуха поднимется до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +21 до +28. На севере также грозовые дожди, днем от +26 до +29, в центральной части местами ожидаются дожди, температура от +25 до +33. На востоке без осадков, дневная температура от +29 до +34. На юге солнечно, днем от +26 до +34, в Крыму до +33 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди с грозами, температура днем от +27 до +29, ночью от +17 до +19.