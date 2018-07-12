Погода на сьогодні: на більшій частині території України очікуються дощі з грозами, температура до +34

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 12 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, місцями з грозами, тільки на сході, півдні та місцями в центрі без опадів, температура повітря підніметься до +34. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +21 до +28. На півночі також грозові дощі, вдень від +26 до +29, у центральній частині місцями очікуються дощі, температура від +25 до +33. На сході без опадів, денна температура від +29 до +34. На півдні сонячно, вдень від +26 до +34, у Криму до +33 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі з грозами, температура вдень від +27 до +29, вночі від +17 до +19.