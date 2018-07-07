Погода на сегодня: на больше части территории Украины дожди, температура до +31

В Киеве сегодня днем осадков не ожидается

Погода на сегодня: 7 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, сегодня в западных областях Украины ожидаются дожди и грозы, ночью температура воздуха опустится до +15, днем ожидается от +23 до +27. На севере страны сегодня днем без осадков, ночью столбики термометра опустятся до +16, днем от +24 до +26. В центральных регионах Украины сегодня пройдут дожди и грозы, ночью минимально будет +15, днем ожидается от +25 до +29. На востоке Украины дожди и грозы ожидаются только в Харькове, ночью температура опустится до +15, днем от +26 до +30. На юге страны сегодня дождь ожидается только в Одессе, температура ночью опустится до +17, днем от +27 до +31, в Крыму до +31 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня днем осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +16 до +18, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото: прогноз на 7 июля

О дождях в Украине ранее предупреждали в ДСНС, в частности, 7 июля они ожидаются в западных, центральных, а также Одесской и Харьковской областях.

Отметим, ранее синоптики заявляли о засухе в Украине, которая охватила 25% территории страны - преимущественно на юго-западе.

Дожди в Украине могут привести к подъему уровней воды в реках. В частности, это касается западных регионов, где вода может превысить уровень на 700 см.