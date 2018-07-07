Погода на сьогодні: на більший частині території України очікуються дощі, температура до +31

У Києві сьогодні вдень опадів не очікується

Погода на сьогодні: 7 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, температура повітря підніметься до +31. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, сьогодні в західних областях України очікуються дощі і грози, вночі температура повітря опуститься до +15, вдень очікується від +23 до +27. На півночі країни сьогодні вдень без опадів, вночі стовпчики термометра опустяться до +16, вдень від +24 до +26. У центральних регіонах України сьогодні пройдуть дощі і грози, вночі мінімально буде +15, вдень очікується від +25 до +29. На сході України дощі та грози очікуються тільки в Харкові, вночі температура опуститься до +15, вдень від +26 до +30. На півдні країни сьогодні дощ очікується лише в Одесі, температура вночі опуститься до +17, вдень від +27 до +31, у Криму до +31 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні вдень опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +25 до +27, вночі від +16 до +18, вітер північно-західний 5-10 м/с.

Фото: прогноз на 7 липня

Про дощі в Україні раніше попереджали у ДСНС, зокрема, 7 липня вони очікуються у західних, центральних, а токож Одеській і Харківській областях.

Відзначимо, раніше синоптики заявляли про посуху в Україні, яка охопила 25% території країни - переважно на південному заході.

Дощі в Україні можуть призвести до підйому рівнів води в річках. Зокрема, це стосується західних регіонів, де вода може перевищити рівень на 700 см.