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Погода розділить Україну навпіл: де сильно похолодає і заллють дощі, а де втримається тепло

07:00 12.09.2026 Сб
2 хв
У частині областей оголошено жовтий рівень небезпеки
aimg Олена Чупровська
Погода розділить Україну навпіл: де сильно похолодає і заллють дощі, а де втримається тепло Фото: яка погода чекає українців у суботу, 12 вересня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
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У суботу, 12 вересня, погода в Україні розділить країну навпіл: частину областей заллють дощі та грози, тоді як на решті території буде сухо і значно тепліше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Де 12 вересня чекають дощі з грозами

У західних, північних та Вінницькій областях, а також вдень у більшості центральних областей очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про помірні, місцями значні дощі, подекуди можливі грози.

Температура повітря у цих регіонах:

  • вдень на заході та півночі країни - 15-20°
  • вдень у центральних областях - до 24°.

Погода розділить Україну навпіл: де сильно похолодає і заллють дощі, а де втримається теплоФото: якою буде погода 12 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де буде сухо і значно тепліше

На решті території України хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують. Температура тут буде помітно вищою, ніж на заході й півночі країни - 25-30°.

Вітер по всій країні залишиться переважно північно-східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Негода на вихідних і зміна клімату в Україні

Нагадаємо, синоптики вже попереджали про небезпечну негоду на вихідних - Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпечності через значні дощі у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

За прогнозом, у неділю, 13 вересня, значні зливи накриють також Одеську та Миколаївську області.

Тим часом кліматологиня Софія Садогурська раніше розповідала про зміну клімату в Україні - країна нагрівається швидше за середньосвітові темпи, а південним регіонам дедалі більше загрожує дефіцит води та висихання малих річок.

За її словами, літня спека дедалі частіше чергується з раптовими зливами, які завдають більшої шкоди, ніж рівномірні дощі.

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