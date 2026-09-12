Погода розділить Україну навпіл: де сильно похолодає і заллють дощі, а де втримається тепло
У суботу, 12 вересня, погода в Україні розділить країну навпіл: частину областей заллють дощі та грози, тоді як на решті території буде сухо і значно тепліше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Де 12 вересня чекають дощі з грозами
У західних, північних та Вінницькій областях, а також вдень у більшості центральних областей очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про помірні, місцями значні дощі, подекуди можливі грози.
Температура повітря у цих регіонах:
- вдень на заході та півночі країни - 15-20°
- вдень у центральних областях - до 24°.
Фото: якою буде погода 12 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Де буде сухо і значно тепліше
На решті території України хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують. Температура тут буде помітно вищою, ніж на заході й півночі країни - 25-30°.
Вітер по всій країні залишиться переважно північно-східним, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Негода на вихідних і зміна клімату в Україні
Нагадаємо, синоптики вже попереджали про небезпечну негоду на вихідних - Український гідрометеорологічний центр оголосив жовтий рівень небезпечності через значні дощі у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
За прогнозом, у неділю, 13 вересня, значні зливи накриють також Одеську та Миколаївську області.
Тим часом кліматологиня Софія Садогурська раніше розповідала про зміну клімату в Україні - країна нагрівається швидше за середньосвітові темпи, а південним регіонам дедалі більше загрожує дефіцит води та висихання малих річок.
За її словами, літня спека дедалі частіше чергується з раптовими зливами, які завдають більшої шкоди, ніж рівномірні дощі.