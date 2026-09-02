Погода "розділить" Україну навпіл: де литимуть дощі, а які області накриє спека

2 вересня погода в Україні буде мінливою: в одних регіонах пройде дощ, а в інших синоптики обіцяють літню спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Фейсбуці.

Якою буде погода сьогодні

2 вересня по всій Україні триматиметься мінлива хмарність.

На Прикарпатті та в більшості центральних і північних областей місцями пройде короткочасний дощ. На решті території опадів не очікується.

Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Найтеплішим день буде на півдні та заході країни:

по більшості території - 22-27 градусів;

на Закарпатті та в південно-східній частині країни - до 31 градуса;

у Карпатах - прохолодніше, 17-22 градуси.

Фото: погода в Україні 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода на Київщині та в Києві

Мінлива хмарність накриє й столичний регіон.

Вдень опадів не очікується.

Вітер західний, 5-10 метрів за секунду.

У Києві вдень повітря прогріється до 23-25 градусів, по області - до 22-27 градусів.

Нагадуємо, наприкінці серпня фахівці зафіксували історичний мінімум припливу води до Дністровського водосховища за весь час його роботи.