Погода "розділить" Україну навпіл: де литимуть дощі, а які області накриє спека
2 вересня погода в Україні буде мінливою: в одних регіонах пройде дощ, а в інших синоптики обіцяють літню спеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Фейсбуці.
Якою буде погода сьогодні
2 вересня по всій Україні триматиметься мінлива хмарність.
На Прикарпатті та в більшості центральних і північних областей місцями пройде короткочасний дощ. На решті території опадів не очікується.
Вітер буде переважно західний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Найтеплішим день буде на півдні та заході країни:
- по більшості території - 22-27 градусів;
- на Закарпатті та в південно-східній частині країни - до 31 градуса;
- у Карпатах - прохолодніше, 17-22 градуси.
Фото: погода в Україні 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода на Київщині та в Києві
Мінлива хмарність накриє й столичний регіон.
Вдень опадів не очікується.
Вітер західний, 5-10 метрів за секунду.
У Києві вдень повітря прогріється до 23-25 градусів, по області - до 22-27 градусів.
Нагадуємо, наприкінці серпня фахівці зафіксували історичний мінімум припливу води до Дністровського водосховища за весь час його роботи.
Стало відомо про загрозу обмежень водопостачання в Калуші через критичне обміління Чечвинського водосховища - за прогнозами, наявних запасів могло вистачити лише на кілька діб.
Тим часом 28 серпня Дністер поблизу Заліщиків на Тернопільщині встановив ще один антирекорд - витрата води у річці впала до найнижчого показника за понад століття спостережень.
Через це в регіоні оголосили найвищий, коричневий рівень небезпеки.