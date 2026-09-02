ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Погода "разделит" Украину пополам: где будут лить дожди, а какие области накроет жара

07:00 02.09.2026 Ср
2 мин
Лишь некоторые регионы минуют дожди
aimg Елена Чупровская
Погода "разделит" Украину пополам: где будут лить дожди, а какие области накроет жара Фото: часть Украины накроют дожди (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

2 сентября погода в Украине переменчива: в одних регионах пройдет дождь, а в других синоптики обещают летнюю жару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Фейсбуке.

Какая будет погода сегодня

2 сентября по всей Украине будет держаться переменная облачность.

В Прикарпатье и в большинстве центральных и северных областей местами пройдет кратковременный дождь. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Самый теплый день будет на юге и западе страны:

  • по большинству территории - 22-27 градусов;
  • в Закарпатье и в юго-восточной части страны - до 31 градуса;
  • в Карпатах - прохладнее, 17-22 градуса.

Погода &quot;разделит&quot; Украину пополам: где будут лить дожди, а какие области накроет жараФото: погода в Украине 2 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киевской области и в Киеве

Днем осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В Киеве днем воздух прогреется до 23-25 градусов, по области – до 22-27 градусов.

Напомним, в конце августа специалисты зафиксировали исторический минимум притока воды в Днестровское водохранилище за все время его работы.

Стало известно об угрозе ограничений водоснабжения в Калуше из-за критического обмеления Чечвинского водохранилища - по прогнозам, имеющихся запасов могло хватить всего на несколько суток.

Между тем 28 августа Днестр возле Залещиков Тернопольской области установил еще один антирекорд - расход воды в реке упал до самого низкого показателя за более чем столетие наблюдений.

Поэтому в регионе объявили самый высокий, коричневый уровень опасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода
Новости
"Нужны переговорщики". Путин заявил, что Россия избегает ударов по руководству Украины
"Нужны переговорщики". Путин заявил, что Россия избегает ударов по руководству Украины
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году