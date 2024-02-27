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Погода потішить. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 27 лютого, не буде особливо примітною порівняно з попередніми днями. Водночас +16 на термометрах і ні краплини дощу чи снігу в лютому, навряд чи залишать когось байдужими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних, Житомирській, Вінницькій областях вдень 11-16° тепла", - йдеться в повідомленні.

На решті території, за даними синоптиків, вдень 5-10° тепла, на Одещині та в Криму до 14°.

Погода в Україні 27 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні у березні 2024

За даними синоптиків, середня місячна температура в березні 2024 прогнозується в межах 1-7° тепла. Це на 1-2° вище за норму.

Додамо, що поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0° на конкретній метеостанції.

Нагадаємо, Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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