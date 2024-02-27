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Погода порадует. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 27 февраля, не будет особо чем-то примечательной по сравнению с предыдущими днями. В то же время +16 на термометрах и ни капли дождя или снега в феврале, вряд ли оставят кого-то равнодушными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных, Житомирской, Винницкой областях днем 11-16° тепла", - говорится в сообщении.

На остальной территории, по данным синоптиков, днем 5-10° тепла, в Одесской области и в Крыму до 14°.

Погода в Украине 27 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в марте 2024

По данным синоптиков, средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7° тепла. Это на 1-2° выше нормы.

Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0° на конкретной метеостанции.

Напомним, Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.

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