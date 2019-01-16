Погода подготовила украинцам хорошие новости: прогноз на 17 января

Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Перед крещенскими морозами погода подготовила украинцам "передышку"

В четверг, 17 января, в большинстве областей Украины ожидается потепление, осадки в виде дождей "достанутся" только жителям западных регионов. Об этом говорится в сообщении Погода УНИАН.

Синоптики обещают в западных областях температуру ночью до -2 градусов, а день будет теплым, воздух прогреется до +7 градусов.

На Востоке в ночное время температура воздуха опустится до -6 градусов, днем же столбики термометров покажут до -1 градусов.

Иллюстративное фото: (pixabay.com/free-photos)

В южных областях прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха ночью составит до -4 градусов, в дневное время будет до 3 градусов тепла.

Жителям северных регионов также стоит расчитывать на теплую погоду - ночью температура воздуха составит около нуля градусов максимум, а днем столбик термометра покажет до +2 градусов. Осадки не ожидаются.

В центральных областях будет переменная облачность. В течение суток температура воздуха составит от -5 до +3 градусов.

В Киеве воздух ночью промерзнет до -7 градусов, а днем температура повысится от 0 до +2 градусов. В столице будет облачно с прояснениями.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Напомним, что 17 января в народе именуется Феклистов день. Существует примета: "снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко рассказала о холодах 17 января. По ее словам, этой ночью на большинстве территории Украины ожидаются морозы от -5 до -12 градусов.

Также эксперт предупредила о существенном похолодании в середине следующей недели и морозах до -20 градусов.

Добавим, что недавно синоптик сообщила прогноз погоды на Крещение для жителей столицы, которые захотят нырнуть в прорубь.

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Видео: РБК-Украина