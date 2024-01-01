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Погода на початку 2024 року: Укргідрометцентр дав прогноз на найхолодніший місяць року

Фото: Погода Україні в січні 2024 року буде теплішою за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2024 року середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-43 мм (в горах Криму 77 мм), що в межах норми. У східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35-78 мм (в Карпатах місцями 80-100 мм), що дещо більше за норму.

Кліматична характеристика січня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в січні складає 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38-39 градусів, в Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу, на узбережжі Криму 13-22 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря -  10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах місцями 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, на високогір′ї Карпат та Криму до 125 мм.

"У січні відмічені сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, під час відлиг - ожеледь, туман", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Погода наприкінці 2023 року

Наприкінці 2023 року в Україні встановилася аномально тепла погода, яка відповідає кліматичній нормі березня, та було оновлено декілька температурних рекордів.

Нагадаємо, середня температура повітря цієї осені у Києві склала 11,4 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.

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