Погода в начале 2024 года: Укргидрометцентр дал прогноз на самый холодный месяц года

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-43 мм (в горах Крыма 77 мм), что в пределах нормы. В восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35-78 мм (в Карпатах местами 80-100 мм), что несколько больше нормы.

Климатическая характеристика января

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в январе составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-27 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и Карпатах 38-39 градусов, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22. градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов тепла, в Черниговской, Сумской областях и в Карпатах местами 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, в Закарпатье до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

"В январе отмечены сильный ветер, метели, сильный снег, во время оттепелей - гололед, туман", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в конце 2023 года

В конце 2023 г. в Украине установилась аномально теплая погода, которая соответствует климатической норме марта, и было обновлено несколько температурных рекордов.

Напомним, средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла десять дней раньше средней многолетней даты.