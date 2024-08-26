Погода в перші дні вересня: до чого готуватись українцям на початку осені

Чим зумовлена поточна погода в Україні

За словами експерта, нині спостерігаються два антициклони:

на північ від України

на схід від України

"Вони зумовлюють погоду без опадів та рух повітря з регіону Каспію", - пояснила Ганчук.

Вона додала, що це - "класичний процес для серпня в Україні, який завжди приносить спеку".

Якої погоди чекати українцям на початку осені

Згідно з інформацією синоптика Гідрометцентру, ситуація залишиться такою до кінця серпня. Не зміниться вона істотно й на початку вересня.

"Температура залишатиметься високою. Денні максимуми - більше 30 градусів за Цельсієм. На півдні - 35-36°С", - уточнила Ганчук.

Вона додала, що на південні області циклон над чорним морем майже не впливатиме.

"Хіба що можуть утворюватись дуже локальні грозові дощі, прогноз яких треба дивитися за день, щоб мати точні дані. Тому спекотне літо 2024 завершиться також спекою. А навчальний рік розпочнеться з літньої погоди", - підсумувала експерт.

Прогноз погоди на найближчі дні

В останній вівторок літа - 27 серпня - в Україні очікується мінлива хмарність.

Короткочасний дощ і грози місцями ймовірні:

у південній частині України

на Закарпатті

на Прикарпатті

На решті території - без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у більшості регіонів України очікується:

вночі - 15-20°С (на півдні країни - до 23°С)

вдень - 29-34°С (на високогір'ї Карпат - 20-25°С)

Прогноз погоди на 27 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.

"26-29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, а 29 серпня - Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.

Пожежна небезпека в Україні станом на 29 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)