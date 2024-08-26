RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погода в первые дни сентября: к чему готовиться украинцам в начале осени

Холодная погода в начале осени не предполагается (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Лето подходит к концу, а значит скоро дети вернутся за парты, а у большинства взрослых закончится сезон отпусков. Несмотря на даты на календаре, погода в Украине в ближайшее время существенно меняться не будет.

РБК-Украина расспросило синоптика Украинского гидрометеорологического центра Анжелику Ганчук, какой погодой закончится август и что ждет украинцев в первые дни сентября.

Чем обусловлена текущая погода в Украине

По словам эксперта, в настоящее время наблюдаются два антициклона:

  • к северу от Украины
  • к востоку от Украины

"Они предопределяют погоду без осадков и движение воздуха из региона Каспия", - объяснила Ганчук.

Она добавила, что это - "классический процесс для августа в Украине, который всегда приносит жару".

Какой погоды ждать украинцам в начале осени

Согласно информации синоптика Гидрометцентра, ситуация останется таковой до конца августа. Не изменится она и в начале сентября.

"Температура будет оставаться высокой. Дневные максимумы - более 30 градусов Цельсия. На юге - 35-36°С", - уточнила Ганчук.

Она добавила, что на южные области циклон над черным морем влиять почти не будет.

"Разве что могут образовываться очень локальные грозовые дожди, прогноз которых нужно смотреть за день, чтобы иметь точные данные. Поэтому жаркое лето 2024 года завершится также жарой. А учебный год начнется с летней погоды", - подытожила эксперт.

Прогноз погоды на ближайшие дни

В последний вторник лета - 27 августа - в Украине ожидается переменная облачность.

Кратковременный дождь и грозы местами возможны:

  • в южной части Украины
  • на Закарпатье
  • на Прикарпатье

На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в большинстве регионов Украины ожидается:

  • ночью - 15-20°С (на юге страны - до 23°С)
  • днем - 29-34°С (на высокогорье Карпат - 20-25°С)

Прогноз погоды на 27 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"26-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа - Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 29 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.

Читайте также, почему тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеДень знанийОсень