Погода в первые дни сентября: к чему готовиться украинцам в начале осени

Чем обусловлена текущая погода в Украине

По словам эксперта, в настоящее время наблюдаются два антициклона:

к северу от Украины

к востоку от Украины

"Они предопределяют погоду без осадков и движение воздуха из региона Каспия", - объяснила Ганчук.

Она добавила, что это - "классический процесс для августа в Украине, который всегда приносит жару".

Какой погоды ждать украинцам в начале осени

Согласно информации синоптика Гидрометцентра, ситуация останется таковой до конца августа. Не изменится она и в начале сентября.

"Температура будет оставаться высокой. Дневные максимумы - более 30 градусов Цельсия. На юге - 35-36°С", - уточнила Ганчук.

Она добавила, что на южные области циклон над черным морем влиять почти не будет.

"Разве что могут образовываться очень локальные грозовые дожди, прогноз которых нужно смотреть за день, чтобы иметь точные данные. Поэтому жаркое лето 2024 года завершится также жарой. А учебный год начнется с летней погоды", - подытожила эксперт.

Прогноз погоды на ближайшие дни

В последний вторник лета - 27 августа - в Украине ожидается переменная облачность.

Кратковременный дождь и грозы местами возможны:

в южной части Украины

на Закарпатье

на Прикарпатье

На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в большинстве регионов Украины ожидается:

ночью - 15-20°С (на юге страны - до 23°С)

днем - 29-34°С (на высокогорье Карпат - 20-25°С)

Прогноз погоды на 27 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"26-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа - Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 29 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)