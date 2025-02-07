Погода наладится, но есть нюанс. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине
Ни снега, ни дождей, в Украине на выходных, 8-9 февраля, не будет. Но без мороза в эти дни не обойдется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Суббота, 8 февраля
В субботу, 8 февраля, в Украине будет сухо, кроме Крыма, где вероятен снег. Но даже днем в большинстве областей ожидается мороз. Так, ночью минусовая температура максимально опустится до -9 градусов. Такой мороз ночью вероятен:
- в Ровенской, Житомирской;
- в Сумской, Винницкой областях.
Днем в большинстве областей "минус" сохранится. В частности, даже в Крыму днем будет в пределах -1...+1. Но будут регионы, где ожидается ощутимый "плюс", а именно:
- до +2 градусов будет в Николаевской и Херсонской областях;
- до +6 градусов на Закарпатье.
В Киеве 8 февраля без осадков, ночью -6...-8, днем -1...-3 градусов.
Погода в Украине 8 февраля (meteo.gov.ua)
Воскресенье, 9 февраля
В воскресенье, 9 февраля, ночью мороз усилится. Так, ночью в Черновицкой области температура опустится максимально до -10 градусов. -9 градусов будет на Прикарпатье, в Сумской и Харьковской областях. Также в большинстве регионов удержатся -8 градусов.
Днем минимально будет в Харьковской области, до -4 градусов. Максимально "жарко" будет на Закарпатье, в пределах +5...+7 градусов. Кроме того:
- до +2 градусов днем будет на Волыни, в Черновицкой, Одесской областях;
- до +3 градусов поднимется температура днем на Прикарпатье;
- до +4 градусов - во Львовской области.
В Киеве 9 февраля будет без дождей и снега, ночью -6...-8, днем -1....+1 градусов.
Погода в Украине 9 февраля (meteo.gov.ua)
Почему в Украине осадков на выходных не ожидается?
Как ранее писали синоптики, и действительно существенных осадков в Украине в ближайшее время не ожидается. Это связано с тем, что из-за влияния антициклона в Украине растет атмосферное давление.
В то же время, учитывая такую ситуацию, от высокого атмосферного давления у людей может болеть голова.
К тому же на следующей неделе погода существенно не изменится ожидаются антициклон, без осадков, морозные ночи, прохладный день.
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