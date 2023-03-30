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Погода критическая для кораблей, авиации и "Шахедов". Гуменюк об угрозе новой атаки РФ

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Черное море, Четверг 30 марта 2023 08:54
Погода критическая для кораблей, авиации и "Шахедов". Гуменюк об угрозе новой атаки РФ Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за шторма российские войска уменьшили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Также непогода мешает оккупантам использовать для атак авиацию и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в настоящее время в Черном море находится до шести вражеских кораблей, среди них - один подводный ракетоноситель, поэтому угроза атаки не исключена.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это 6 кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напоминать о собственном присутствии", - рассказала Гуменюк.

Она допустила, что, скорее всего, ракетоносители не будут применены, но все же не исключила возможности ударов.

"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза "Шахедов" из-за порывистого ветра", - добавляет Гуменюк.

Напомним, ранее в ГУР МО рассказали, что российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов.

Добавим, также мы писали, что Россия сейчас не может провести массированный обстрел чаще двух раз в месяц.

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