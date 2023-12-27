Погода кінця березня: у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд

"За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня", - йдеться в повідомленні.

Температурні рекорди 2023 року

Це вже третій температурний рекорд грудня та 44-й з початку року. Минулого тижня, 20 грудня, температура перевищила на 1,5 градусів рекордне значення для цього дня і становила 10,6 градусів тепла.

Водночас найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою 15,2 градусів тепла.

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Як повідомила РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, до кінця грудня суттєвих змін не очікується.

Погода в Києві

Нагадаємо, середня температура повітря цієї осені у Києві склала 11,4 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці.

Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці, яка прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату.