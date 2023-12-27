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Погода конца марта: в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд

Фото: перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, предлагают обновить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник 26 декабря в Киеве зафиксирован рекорд среднесуточной температуры воздуха для этого дня, который составил 5,9 градуса тепла, что на 0,1 градуса выше, чем в 2015 году.

"По климатической норме такая температура соответствует концу марта", - говорится в сообщении.

Температурные рекорды 2023 года

Это уже третий температурный рекорд декабря и 44-й с начала года. На минувшей неделе, 20 декабря, температура превысила на 1,5 градуса рекордное значение для этого дня и составила 10,6 градуса тепла.

В то же время, самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 года с температурой 15,2 градусов тепла.

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Как сообщила РБК-Украина заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, до конца декабря существенных изменений не ожидается.

Погода в Киеве

Напомним, средняя температура воздуха этой осенью в Киеве составила 11,4 градуса тепла, что на 2,7 градуса выше средних многолетних значений. Осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла десять дней раньше средней многолетней даты.

 

 

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