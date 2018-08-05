Погода в Киеве: синоптики прогнозируют шквалы в ближайший час

Киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна домов

В Киеве в ближайший час с удержанием до конца воскресенья, 5 августа, ожидаются шквалы 15-20 м/сек. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА порекомендовали жителям столицы придерживаться определенных правил поведения в случае сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Напомним, как сообщало РБК-Украина сегодня ранее, в Киеве 5 августа, в течение дня ожидается гроза. Согласно данным Укргидрометцентра, в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей прогнозируют грозы.