Погода у Києві: синоптики прогнозують шквали в найближчу годину

Киянам рекомендують щільно закрити вікна будинків

У Києві в найближчу годину з утриманням до кінця неділі, 5 серпня, очікуються шквали 15-20 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА порекомендували мешканцям столиці дотримуватись певних правил поведінки у разі сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна сьогодні раніше, у Києві 5 серпня, протягом дня очікується гроза. Згідно з даними Укргідрометцентру, у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей прогнозують грози.