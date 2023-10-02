Погода, як влітку: у Києві на вихідних оновлено ще два температурних рекорди

За даними синоптиків, у суботу, 30 вересня, у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 19,2 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1942 року на 0,8 градусів, а кліматичну норму - на 7,7 градусів.

"Така погода відповідає температурі кінця серпня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла 27,0 градусів тепла, що на 1,2 градусів вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Температурні рекорди

Нагадаємо, до цього у вересні в Києві був оновлений лише один температурний рекорд: 23 вересня в Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.