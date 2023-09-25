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У Києві оновлено столітній температурний рекорд

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 12:15
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У Києві оновлено столітній температурний рекорд Фото: у Києві оновлений температурний рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, попередній рекордний показник 1927 року перевищений на 0,2 градусів, а кліматична норма - на 7,1 градусів

Температурні рекорди

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 21,6 градусів тепла, що на 1,2 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші - у серпні.

Найтеплішим був кінець серпня, коли за чотири дні оновлено 11 температурних рекордів.

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