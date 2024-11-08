Погода як навесні. Синоптики дали детальний прогноз погоди в Україні на вихідні

Загалом 9 листопада у західних та північних областях, 10 листопада в Україні, 11 листопада на заході країни вночі та вранці місцями туман.

Субота, 9 листопада

У суботу, 9 листопада, в Україні буде майже без опадів. Дощі можливі лише у Одеській області та в Криму.

Уночі буде морозно. "Мінуси" вночі проявляться у західних регіонах, а саме:

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька області -1...+1 градусів;

Закарпатська область 0...-2 градусів.

На решті території вночі буде плюсова температура. Найтепліше буде вночі у Одеській області +7...+9 градусів, а також у Донецькій та Запорізькій областях +5...+7 градусів.

Вдень найтепліше буде у Криму, до +12 градусів. У більшості регіонів удень максимально буде +8, +9 градусів. А на Закарпатті попри морозну ніч буде вдень до +11 градусів.

Погода в Україні 9 листопада (meteo.gov.ua)

Неділя, 10 листопада

У неділю, 10 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Водночас дощів не очікується.

Уночі похолодає. Мінімально, до -2 градусів в Україні очікується у західних регіонах - на Волині, у Рівненській, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

У Вінницькій, Житомирській областях температура опуститься до -1 градуса. Такий самий "мінус" імовірний і на півночі - у Чернігівській та Сумській областях з переходом на Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську області. Найтепліше вночі буде у Одеській області, до +6.

Вдень найтепліше буде на півдні, у Криму та у Херсонській області, до +12 градусів, на Закарпатті до +11. У більшості регіонів удень до +7, +8 градусів. Найхолодніше вдень буде у Сумській області, до +6.

Погода в Україні 10 листопада (meteo.gov.ua)