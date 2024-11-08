Погода как весной. Синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на выходные

Погода на выходных, 9-10 ноября, в Украине порадует. Смелые даже могут организовать пикник на природе, погода будет напоминать ранюю весну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В общей сложности 9 ноября в западных и северных областях, 10 ноября в Украине, 11 ноября на западе страны ночью и утром местами туман.
В субботу, 9 ноября, в Украине будет практически без осадков. Дожди вероятны только в Одесской области и в Крыму.
Ночью будет морозно. "Минусы" ночью проявятся в западных регионах, а именно:
На остальной территории ночью будет плюсовая температура. Теплее всего будет ночью в Одесской области +7...+9 градусов, а также в Донецкой и в Запорожской областях +5...+7 градусов.
Днем теплее всего будет в Крыму, до +12 градусов. В большинстве регионов днем максимально будет +8, +9 градусов. А на Закарпатье, несмотря на морозную ночь, будет днем до +11 градусов.
Погода в Украине 9 ноября (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 10 ноября, в Украине будет пасмурно с прояснениями. В тоже время дождей не ожидается.
Ночью похолодает. Минимально, до -2 градусов в Украине ожидается в западных регионах - на Волыни, в Ровенской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях.
В Винницкой, Житомирской областях температура опустится до -1 градуса. Такой же "минус" вероятен и на севере - в Черниговской и Сумской областях с переходом на Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую области. Теплее всего ночью будет в Одесской области, до +6.
Днем теплее всего будет на юге, в Крыму и в Херсонской области, до +12 градусов, на Закарпатье до +11. В большинстве регионов днем будет до +7, +8 градусов. Холоднее всего днем будет в Сумской области, до +6.
Погода в Украине 10 ноября (meteo.gov.ua)
В ноябре в Украине практически всегда холодно. Прогнозируя погоду на последний месяц осени 2024, синоптики уточняли, что температура опуститься на 5-7 градусов.
При этом, несмотря на этот прогноз, тепло еще пытается показать "свои права" на последний месяц осени. Отметим, что пока минусовая температура проявляется пока только ночами.
Отметим, что тепло может показать себя и ближайшей зимой. По прогнозам синоптиков, зима 2024 в Украине может быть не слишком суровой.
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