Погода как весной. Синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на выходные

В общей сложности 9 ноября в западных и северных областях, 10 ноября в Украине, 11 ноября на западе страны ночью и утром местами туман.

Суббота, 9 ноября

В субботу, 9 ноября, в Украине будет практически без осадков. Дожди вероятны только в Одесской области и в Крыму.

Ночью будет морозно. "Минусы" ночью проявятся в западных регионах, а именно:

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области -1...+1 градусов;

Закарпатская область 0...-2 градусов.

На остальной территории ночью будет плюсовая температура. Теплее всего будет ночью в Одесской области +7...+9 градусов, а также в Донецкой и в Запорожской областях +5...+7 градусов.

Днем теплее всего будет в Крыму, до +12 градусов. В большинстве регионов днем максимально будет +8, +9 градусов. А на Закарпатье, несмотря на морозную ночь, будет днем до +11 градусов.

Погода в Украине 9 ноября (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, в Украине будет пасмурно с прояснениями. В тоже время дождей не ожидается.

Ночью похолодает. Минимально, до -2 градусов в Украине ожидается в западных регионах - на Волыни, в Ровенской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях.

В Винницкой, Житомирской областях температура опустится до -1 градуса. Такой же "минус" вероятен и на севере - в Черниговской и Сумской областях с переходом на Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую области. Теплее всего ночью будет в Одесской области, до +6.

Днем теплее всего будет на юге, в Крыму и в Херсонской области, до +12 градусов, на Закарпатье до +11. В большинстве регионов днем будет до +7, +8 градусов. Холоднее всего днем будет в Сумской области, до +6.

Погода в Украине 10 ноября (meteo.gov.ua)