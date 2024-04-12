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Погода как в июне: с начала апреля в Киеве обновлено 13 температурных рекордов

Украина, Пятница 12 апреля 2024 11:09
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Погода как в июне: с начала апреля в Киеве обновлено 13 температурных рекордов Фото: с начала апреля в Киеве обновлено 13 температурных рекордов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве 12 апреля было зафиксировано еще два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 14,7 градуса, что на 3,1 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1977 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 18,6 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 2018 года на 1,3 градуса.

С начала месяца климатологи зафиксировали уже 13 температурных рекордов.

Рекордное тепло в мире

Напомним, средняя температура приземного воздуха в марте 2024 года составила 14,14 градусов, что на 0,1 градусов выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года. Это десятый месяц подряд, который является самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Директор Института космических исследований имени Годдарда NASA Гэвин Шмидт перечислил несколько вероятных причин аномалии: эффект Эль-Ниньо, уменьшение охлаждения частиц диоксида серы, осадки от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года и усиление солнечной активности.

Напомним, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса. В рейтинге самых теплых март этого года занял 12-ю позицию.

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