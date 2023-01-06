ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погода буде "цікавою". Синоптик не втішила прогнозом на сьогодні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 січня 2023 07:00
Погода буде "цікавою". Синоптик не втішила прогнозом на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 січня в Україні очікується дуже різноманітна погода. Буде і дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Складна, проте цікава погода", - констатувала синоптик.

Погода в Україні

Опади

При цьому за її словами, мокрий сніг чи сніг найбільш ймовірні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде значно вже нижчою.

"Це господарюватимуть атмосферні фронти північного походження. На другу половину дня, на Святвечір, основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину та південний схід", - додала Діденко.

А, за даними синоптика, захід, північ та центр звільняться від опадів.

Температура

Температура повітря, як каже синоптик сьогодні розділиться.

"Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудуть порівняно теплими, +3...+8 градусів, у більшості областей України від 3 морозу до 3 тепла", - констатувала Діденко.

Найхолодніше, як каже синоптик, буде в Сумській та Чернігівській областях - вдень в межах 3-6 градусів морозу.

"Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця та ускладниться ситуація на дорогах та тротуарах", - каже вона.

Погода в Києві

Опади

У столиці сьогодні погода почне також вже відчутно змінюватися - дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах.

Вітер

"Сильний вітер завіватиме переважно вранці. Вдень та на Святвечір вітер вгомониться", - попередила синоптик.

Температура

Вдень поповзе далі вниз, очікується -1…-3 градусів. А вже на Святвечір може опуститися до -5…-7 градусів.

Як повідомлялось, у ніч проти п’ятниці, 6 січня, синоптики прогнозували в Києві дощ з переходом у мокрий сніг. Температура опуститься до 11 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода на день
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет