До Києва йдуть морози: температура впаде нижче 10 градусів

У ніч проти п’ятниці, 6 січня, синоптики прогнозують в Києві дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі температура опуститься до 1 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Як зазначили в прес-службі, сніг очікують і вранці п’ятниці. Вночі ж проти суботи прогнозують до 11 градусів морозу.

"Морозною буде і неділя. Протягом дня очікують 6 градусів морозу, вночі - до 10 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, протягом 5 січня у столиці очікуються дощі, тож гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування. "Також фахівці моніторять місця імовірних підтоплень. Ще за кілька днів до прогнозованих опадів працівники гідрослужб почали очищати решітки зливостоків й дощоприймальні колодязі", - йдеться в повідомленні.