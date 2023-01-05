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До Києва йдуть морози: температура впаде нижче 10 градусів

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Україна, Четвер 05 січня 2023 11:40
До Києва йдуть морози: температура впаде нижче 10 градусів Фото: у Києві очікуються морози до 10 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ніч проти п’ятниці, 6 січня, синоптики прогнозують в Києві дощ з переходом у мокрий сніг. Вночі температура опуститься до 1 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначили в прес-службі, сніг очікують і вранці п’ятниці. Вночі ж проти суботи прогнозують до 11 градусів морозу.

"Морозною буде і неділя. Протягом дня очікують 6 градусів морозу, вночі - до 10 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, протягом 5 січня у столиці очікуються дощі, тож гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування. "Також фахівці моніторять місця імовірних підтоплень. Ще за кілька днів до прогнозованих опадів працівники гідрослужб почали очищати решітки зливостоків й дощоприймальні колодязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня у Києві спостерігалася тепла погода. За три дні було оновлено дев'ять температурних рекордів.

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