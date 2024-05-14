ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погода буде цікавою. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 14 травня 2024 07:00
UA EN RU
Погода буде цікавою. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 14 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 травня, погода в Україні буде доволі нестандартною. Зокрема, у південних регіонах буде найхолодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні в Україні буде цікава неординарна погода. Бо найхолоднішою частиною несподівано виявиться південна, там максимальна температура повітря ледь досягне вдень +10...+14 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, найтепліше буде на заході України - +15...+22 градусів та на сході - +13....+17.

"У центральних областях очікується +12...+15 градусів. На півночі України протягом дня передбачається +11...+14 градусів", - зазначила Діденко.

Чи будуть дощі

У більшості областей України 14 травня опадів не передбачається.

"Проте у холодній південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклона. На Херсонщині та в Приазов'ї навіть можливі помірні зливи!" - зазначила синоптик.

У Києві опадів не передбачається. Вночі +3...+5 градусів, вдень близько +12 градусів.

Потепління в Україні

На фоні холодного минулого тижня, ймовірно, поки потепління в Україні очікувати не варто. Такої думки і Наталка Діденко. Бо, за даними синоптика, потепліє в Україні лише в другій половині тижня. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть