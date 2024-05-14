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Погода будет интересной. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 14 мая 2024 07:00
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Погода будет интересной. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 14 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 мая, погода в Украине будет достаточно нестандартной. В частности, в южных регионах будет холоднее всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Сегодня в Украине будет интересная неординарная погода. Потому что самой холодной частью неожиданно окажется южная, там максимальная температура воздуха едва достигнет днем +10...+14 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, теплее всего будет на западе Украины - +15...+22 градусов и на востоке - +13....+17.

"В центральных областях ожидается +12...+15 градусов. На севере Украины в течение дня предполагается +11...+14 градусов", - отметила Диденко.

Будут ли дожди

В большинстве областей Украины 14 мая осадков не предполагается.

"Однако в холодной южной части пройдут дожди из-за наличия небольшого циклона. На Херсонщине и в Приазовье даже возможны умеренные ливни!" - отметила синоптик.

В Киеве осадков не ожидается. Ночью +3...+5 градусов, днем около +12 градусов.

Потепление в Украине

На фоне холодной прошлой недели, вероятно, пока потепления в Украине ожидать не стоит. Такого мнения и Наталка Диденко. Ибо, по данным синоптика, потеплеет в Украине только во второй половине недели. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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