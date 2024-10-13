Погода буде неоднорідною. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"13 жовтня в Україні очікується нестійка неоднорідна погода. На Правобережжі з дощами попустить, переважно сухо, хіба що тумани нарешті заявлять свої законні права і нервуватимуть водіїв погіршенням видимості до 300-500 метрів", - розповіла вона.

На Лівобережжі, за словами синоптика, дощі через атмосферний фронт, часом будуть сильні, часом із грозами.

"І ще надвечір у неділю нова порція дощів дістанеться Рівненської та Львівської областей. Сильний вітер передбачається у східних областях України та в Приазов'ї, до штормових поривів 15-20 м/с", - зазначила Діденко.

13 жовтня вночі на заході заморозки 0...+3 градуси, на решті території України +5....+12 градусів.

"Вдень у неділю очікується +12..+17 градусів. А у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та навіть подекуди у Дніпропетровській вдень лише +9....+13 градусів.

Погода в Києві

У Києві неділя загалом буде нічогенькою, хоч і холоднуватою. Вночі +8...+10 градусів, вдень+12....+14 градусів.

"Якихось серйозних опадів - навряд. Заморозки у Київській області можливі 17-18 жовтня", - додала вона.