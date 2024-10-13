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Погода будет неоднородной. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 13 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в воскресенье, 13 октября, будет неоднородной. Вероятны туман и дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"13 октября в Украине ожидается неустойчивая неоднородная погода. На Правобережье с дождями попустит, преимущественно сухо, разве что туманы наконец-то заявят свои законные права и будут нервировать водителей ухудшением видимости до 300-500 метров", - рассказала она.

На Левобережье, по словам синоптика, дожди из-за атмосферного фронта, временами будут сильные, иногда с грозами.

"И еще к вечеру в воскресенье новая порция дождей достанется Ровенской и Львовской областей. Сильный ветер предполагается в восточных областях Украины и в Приазовье, до штормовых порывов 15-20 м/с", - отметила Диденко.

13 октября ночью на западе заморозки 0...+3 градуса, на остальной территории Украины +5...+12 градусов.

"Днем в воскресенье ожидается +12..+17 градусов. А в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и даже кое-где в Днепропетровской днем ​​только +9...+13 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве будет холодновато. Ночью +8...+10 градусов, днем +12...+14 градусов.

"Каких-то серьезных осадков - вряд ли. Заморозки в Киевской области возможны 17-18 октября", - добавила она.

Подробный прогноз на 13 октября в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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