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Погода на 22 травня та День Києва: синоптик попередила про можливі зливи

Фото: синоптик дала прогноз погоди на 22 травня (Любов Калашнікова РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні завтра, 22 травня, практично по всій території тепла повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, завтра стовпчик термометра протягом дня буде показувати від +18 до +24 градуси. 

Однак на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві завтра, 22-го травня, буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується до +22 градусів.

Погода на день Києва

Діденко пише, що за попередніми прогнозами на День Києва, 25-го травня, у столиці ймовірні рясні зливи із грозами.

"Уточнення, звичайно, ще будуть, але все ж, про всяк випадок, варто підготуватися", - написала вона.

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Окрім цього ми розповідали, що через весняні морози частина майбутнього врожаю фруктів була знищена. Ймовірно, це може спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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