Погода на 22 травня та День Києва: синоптик попередила про можливі зливи

Раніше ми писали про те, чому весняний місяць, травень, видався на диво прохолодним. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, що Карпати посеред травня записав сніг.

Окрім цього ми розповідали, що через весняні морози частина майбутнього врожаю фруктів була знищена. Ймовірно, це може спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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