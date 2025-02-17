Погіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життя

Правила безпеки для українців від МВС

"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - наголосили у МВС.

Зазначається, щоб для того, аби вберегти гаманець, здоров'я та життя, не можна:

водіям за кермом - здійснювати різки маневри, не дотримуватись безпечної дистанції та перевищувати швидкість руху;

водіям під час паркування - залишати транспортні засоби у місцях, де вони стають перешкодою в роботі комунальної техніки;

пішоходам - переходити дорогу в невстановлених місцях (поза пішоходними переходами) і намагатись перебігти проїзну частину перед транспортом, який рухається;

дітям і дорослим - виходити на лід, якщо немає впевненості в його міцності;

всім українцям - залишати без нагляду обігрівачі, газові прилади та пічне опалення (а також не слідкувати за їхнім станом).

Крім того, в МВС розповіли, що станом на сьогодні, 17 лютого, в Україні розгорнуто:

804 Пункти незламності ДСНС;

912 пунктів обігріву Національної поліції.

"У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами "101", "102" чи "112", - підсумували у прес-службі міністерства.

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)