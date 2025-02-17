Погіршення погоди в Україні. У МВС сказали, чого не можна робити, аби вберегти життя

Міністерство внутрішніх справ нагадало українцям про погіршення погодних умов. Громадян закликали також дотримуватись правил безпеки, аби вберегти здоров'я та життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
"Погіршення погодних умов спостерігається по всій території України! Закликаємо не нехтувати правилами безпеки", - наголосили у МВС.
Зазначається, щоб для того, аби вберегти гаманець, здоров'я та життя, не можна:
Крім того, в МВС розповіли, що станом на сьогодні, 17 лютого, в Україні розгорнуто:
"У разі екстреної ситуації ви можете звернутися за номерами "101", "102" чи "112", - підсумували у прес-службі міністерства.
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