Ухудшение погоды в Украине. В МВД сказали, чего нельзя делать, чтобы уберечь жизнь

Правила безопасности для украинцев от МВД

"Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности", - подчеркнули в МВД.

Отмечается, чтобы для того, чтобы уберечь кошелек, здоровье и жизнь, нельзя:

водителям за рулем - осуществлять резкие маневры, не соблюдать безопасную дистанцию и превышать скорость движения;

водителям во время парковки - оставлять транспортные средства в местах, где они становятся препятствием в работе коммунальной техники;

пешеходам - переходить дорогу в неустановленных местах (вне пешеходных переходов) и пытаться перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом;

детям и взрослым - выходить на лед, если нет уверенности в его прочности;

всем украинцам - оставлять без присмотра обогреватели, газовые приборы и печное отопление (а также не следить за их состоянием).

Кроме того, в МВД рассказали, что по состоянию на сегодня, 17 февраля, в Украине развернуто:

804 Пункта несокрушимости ГСЧС;

912 пунктов обогрева Национальной полиции.

"В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам "101", "102" или "112", - подытожили в пресс-службе министерства.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)