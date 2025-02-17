Ухудшение погоды в Украине. В МВД сказали, чего нельзя делать, чтобы уберечь жизнь

Министерство внутренних дел напомнило украинцам об ухудшении погодных условий. Граждан призвали также соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь здоровье и жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
"Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности", - подчеркнули в МВД.
Отмечается, чтобы для того, чтобы уберечь кошелек, здоровье и жизнь, нельзя:
Кроме того, в МВД рассказали, что по состоянию на сегодня, 17 февраля, в Украине развернуто:
"В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам "101", "102" или "112", - подытожили в пресс-службе министерства.
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