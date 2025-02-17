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Ухудшение погоды в Украине. В МВД сказали, чего нельзя делать, чтобы уберечь жизнь

Погода в Украине ухудшилась (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство внутренних дел напомнило украинцам об ухудшении погодных условий. Граждан призвали также соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь здоровье и жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Правила безопасности для украинцев от МВД

"Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности", - подчеркнули в МВД.

Отмечается, чтобы для того, чтобы уберечь кошелек, здоровье и жизнь, нельзя:

  • водителям за рулем - осуществлять резкие маневры, не соблюдать безопасную дистанцию и превышать скорость движения;
  • водителям во время парковки - оставлять транспортные средства в местах, где они становятся препятствием в работе коммунальной техники;
  • пешеходам - переходить дорогу в неустановленных местах (вне пешеходных переходов) и пытаться перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом;
  • детям и взрослым - выходить на лед, если нет уверенности в его прочности;
  • всем украинцам - оставлять без присмотра обогреватели, газовые приборы и печное отопление (а также не следить за их состоянием).

Кроме того, в МВД рассказали, что по состоянию на сегодня, 17 февраля, в Украине развернуто:

  • 804 Пункта несокрушимости ГСЧС;
  • 912 пунктов обогрева Национальной полиции.

"В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам "101", "102" или "112", - подытожили в пресс-службе министерства.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза.

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