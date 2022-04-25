Есть погибший. Оккупанты весь день обстреливают Харьковскую область, - глава ОВА

По словам Синегубова, сегодня днем враг продолжил обстреливать мирные районы Харькова и области. В который раз страдает Салтовка. В результате попадания российских снарядов в 12-этажный жилой дом произошел масштабный пожар. Полностью разрушены квартиры на 3 и 4 этажах. В Харькове из-за обстрелов оккупантов ранены 4 гражданских.

"Кроме того враг продолжил обстреливать Харьковский и Золочевский районы. В Дергачах и соседних селах погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен. В Золочевском районе – 1 погибший, 4 раненых", - рассказал Олег Синєгубов.

На Изюмском направлении продолжаются бои, отмечает глава ОВА. Вооруженные силы Украины держат оборону и продолжают наносить серьезные потери российским оккупантам.

"Сегодня в районе Балаклеи наши защитники сбили очередной вражеский самолет. Это был истребитель-бомбардировщик Су-34", - напомнил Олег Синєгубов.