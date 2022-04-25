Пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории, - глава ОВА
Фото: пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории (gettyimeges)
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о судьбе пилотов сбитого в Харьковской области самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубов в Национальном телемарафоне.
"К сожалению нет (пилотов не задержали-ред.), потому что они приземлились на оккупированную территорию. Но несмотря на характер поражения самолета, то надеемся, что там приземлились уже тела пилотов", - прокомментировал Синєгубов.
Напомним, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, который 25 апреля обезвредили украинские военные в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.