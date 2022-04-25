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Пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории, - глава ОВА

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 22:53
Пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории, - глава ОВА Фото: пилоты сбитого под Харьковом самолета приземлились на оккупированной территории (gettyimeges)
Автор: Евгений Прокопенко

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о судьбе пилотов сбитого в Харьковской области самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубов в Национальном телемарафоне.

"К сожалению нет (пилотов не задержали-ред.), потому что они приземлились на оккупированную территорию. Но несмотря на характер поражения самолета, то надеемся, что там приземлились уже тела пилотов", - прокомментировал Синєгубов.

Напомним, речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, который 25 апреля обезвредили украинские военные в Харьковской области.

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