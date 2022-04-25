Є загиблий. Окупанти весь день обстрілюють Харківську область, - глава ОВА

За словами Синєгубова, сьогодні вдень ворог продовжив обстрілювати мирні райони Харкова та області. Вкотре страждає Салтівка. Унаслідок влучання російських снарядів у 12-поверховий житловий будинок сталася масштабна пожежа. Повністю зруйновані квартири на 3 та 4 поверхах. У Харкові через обстріли окупантів поранено 4 цивільних.

"Крім того ворог продовжив обстрілювати Харківський та Золочівський райони. В Дергачах та сусідніх селах загинули 3 мирних мешканців, 1 людина поранена. В Золочівському районі – 1 загиблий, 4 поранених", - розповів Олег Синєгубов.

На Ізюмському напрямку тривають бої, зазначає голова ОВА. Збройні сили України тримають оборону і продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам.

"Сьогодні в районі Балаклії наші захисники збили черговий ворожий літак. Це був винищувач-бомбардувальник Су-34", - нагадав Олег Синєгубов.