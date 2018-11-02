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Погибший на Харьковском шоссе мог подорваться на гранате, - полиция

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 10:14
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство

Погибший в Днепровском районе Киева мужчина мог подорваться на гранате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию полиции Киева.

Сообщается, что в отделение полиции поступило сообщение местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина. На месте полицейские обнаружили тело с травмами живота, характерными для взрыва.

"Работники взрывотехнической службы осмотрели территорию и обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - говорится в сообщении.

По данному факту начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины. Версию о подрыве на гранате изначально высказали очевидцы.

В октябре в Голосеевском районе Киева на берегу Галерного залива в результате взрыва пострадал мужчина. По одной из версий, он хотел "поглушить" рыбу, однако правоохранители не обнаружили на месте происшествия рыбацких принадлежностей.

 

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