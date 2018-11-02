Загиблий на Харківському шосе міг підірватися на гранаті, - поліція

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство

Загиблий у Дніпровському районі Києва чоловік міг підірватися на гранаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію поліції Києва.

Повідомляється, що до відділення поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить чоловік. На місце поліцейські виявили тіло з травмами живота, характерними для вибуху.

"Працівники вибухотехнічної служби обстежили територію і виявили залишки вибухового пристрою. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - самогубство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на Харківському шосе виявили тіло чоловіка. Версію про підрив на гранаті спочатку висловили очевидці.

У жовтні у Голосіївському районі Києва на березі Галерної затоки в результаті вибуху постраждав чоловік. За однією з версій, він хотів "поглушити" рибу, однак правоохоронці не виявили на місці події рибацьких приналежностей.