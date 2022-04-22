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Погибший и двое раненых: последствия падения самолета Ан-26

Фото: самолет Ан-26 упал в Запорожской области (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В результате падения самолета Ан-26 в Запорожской области есть погибший и двое раненых. Сейчас количество экипажа и причины падения воздушного судна все еще выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской области.

В ведомстве информируют, предварительно - самолет принадлежал Украине.

"Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет АН-26, который, по предварительной информации, принадлежал Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Пока известно об одном погибшем и двух раненых", - говорится в сообщении.

Сейчас количество экипажа и причины падения выясняются.

"По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель", - отметили в ОВА.

На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы.

Напомним, сегодня в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. Впоследствии стало известно, что это гражданский самолет и он не имел никакого отношения к ВСУ.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о крушении самолета в Запорожской области.

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