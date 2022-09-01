Погибли из-за российского флота. На побережье Одесской области нашли мертвых дельфинов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-аккаунт эколога Ивана Русева.

Он рассказал, что в Одесской области нашли пятерых погибших дельфинов - двух белобочек и трех азовок.

Кроме того, в северной части Черного моря обнаружили тела еще трех белобочек. Однако их трупы закопаны в песке, поэтому провести лабораторные исследования невозможно.

Фото: на побережье Одесской области нашли мертвых дельфинов (facebook.com/rusevivan)

Русев предполагает, что животные, вероятно, погибли в третьей декаде июля, когда российская армия усилила свое присутствие в Черном море, стащив туда свои корабли и подлодки.

"В результате использования гидролокаторов (сонарей) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму. Такая бешеная нагрузка черно гидролокаторами, привело к очередной гибели дельфинов", - рассказал он.

Также он отметил, что море выбрасывает на берег около 5% погибших животных, остальные же оказываются на дне моря.

"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", - добавил эколог.