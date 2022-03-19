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Погибли мужчина и 9-летний ребенок. Синегубов поделился реалиями "тишины" в Харькове

Фото: Обстрелянный жилой дом в Харькове (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поделился оперативной информацией из района боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Синегубов подтвердил, что атаки вражеских войск на Харьков продолжаются. Число жертв среди мирных жителей постоянно растет.

"У нас несколько минут назад был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Поэтому, когда мы говорим, что у нас тихо, это относительно", – заявил глава области.

Тем временем в Киеве с начала войны погибли 228 человек. Среди них – четверо детей.

Напомним, что российские оккупанты расстреляли двух гражданских на выезде из Сум.

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