Погибли мужчина и 9-летний ребенок. Синегубов поделился реалиями "тишины" в Харькове

Синегубов подтвердил, что атаки вражеских войск на Харьков продолжаются. Число жертв среди мирных жителей постоянно растет.

"У нас несколько минут назад был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Поэтому, когда мы говорим, что у нас тихо, это относительно", – заявил глава области.

Тем временем в Киеве с начала войны погибли 228 человек. Среди них – четверо детей.