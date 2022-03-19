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Загинули чоловік і 9-річна дитина. Синєгубов поділився реаліями "тиші" в Харкові

Фото: Обстріляний житловий будинок у Харкові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поділився оперативною інформацією з району бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Синєгубов підтвердив, що атаки ворожих військ на Харків тривають. Кількість жертв серед мирних мешканців невпинно зростають.

"У нас декілька хвилин тому був обстріл в районі ХТЗ, де загинув чоловік та загинула 9-річна дитина. Тому, коли ми говоримо, що у нас тихо, то це відносно", – заявив очільник області.

Тим часом у Києві з початку війни загинули 228 людей. Серед них – четверо дітей.

Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли двох цивільних на виїзді з Сум.

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