Погибли мужчина и 9-летний ребенок. Синегубов поделился реалиями "тишины" в Харькове
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поделился оперативной информацией из района боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Синегубов подтвердил, что атаки вражеских войск на Харьков продолжаются. Число жертв среди мирных жителей постоянно растет.
"У нас несколько минут назад был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Поэтому, когда мы говорим, что у нас тихо, это относительно", – заявил глава области.
Тем временем в Киеве с начала войны погибли 228 человек. Среди них – четверо детей.
Напомним, что российские оккупанты расстреляли двух гражданских на выезде из Сум.
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