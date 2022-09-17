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Погибли 54 человека. Омбудсмен показал разбитую авиаударом многоэтажку в Изюме (видео)

Фото: последстия обстрелов оккупантов Изюма Харьковской области (иллюстрация/facebook com Illya Ayzin)
Автор: Наталия Гурковская

В освобожденном Изюме Харьковской области авиаударом разрушена многоэтажка. В результате российской атаки погибли 54 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Все мы видим, что "русский мир" - это всегда боль, это всегда разрушение… это геноцид украинской нации", - сказал он.

Дом находится на улице Первомайской, 2. В результате авиаудара российских военных здесь погибли 54 мирных жителя.

"И самое главное, чтобы военнослужащие армии РФ и высшее руководство этого государства были наказаны. Наказание судебное и наказание Божие. Точно это будет", - подчеркнул Лубинец.

Как сообщалось, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

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Харьков