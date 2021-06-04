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Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов

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Пятница 04 июня 2021 22:22
Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов Фото: эвакуация участника ультрамарафона в Китае (twitter.com/Mundo_News)
Автор: РБК-Украина

Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности. Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен.

Об этом сообщает BBC.

В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях.

Однако пока не известно, как долго продлится запрет.

Напомним, в конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате плохих погодных условий погиб 21 спортсмен. 151 из 172 участников ультрамарафона удалось эвакуировать. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.

На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.

Кроме того, в Соединенных Штатах произошло сильное наводнение, в результате которого погибли люди.

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