Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов
Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности. Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен.
Об этом сообщает BBC.
В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях.
Однако пока не известно, как долго продлится запрет.
Напомним, в конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате плохих погодных условий погиб 21 спортсмен. 151 из 172 участников ультрамарафона удалось эвакуировать. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.
На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.
Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.
Кроме того, в Соединенных Штатах произошло сильное наводнение, в результате которого погибли люди.