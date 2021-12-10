Погиб при выходе из Иловайска. Комбригу Пивоваренко дали звание Героя

За личное мужество и героизм, которые были проявлены во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, полковнику Пивоваренко Павлу Васильевичу было присвоено звание Герой Украины посмертно.

На негосударственном портале "Книга памяти погибших за Украину" говорится, что Павел Пивоваренко погиб 29 августа 2014 года при выходе из Иловайского котла по так называемому "зеленому коридору". Его тело нашли вместе с 87 другими погибшими.

В 2016 году Пивоваренко был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени посмертно.

Иловайский котел

Напомним, 18-19 августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть города Иловайск. В ответ Россия отправила в этот район восемь батальонно-тактических групп, укомплектованных кадровыми российскими военными.

В результате украинские подразделения оказались в окружении. В ночь на 29 августа оккупанты предложили им выйти из котла по так называемым "зеленым коридорам" без оружия. После того как украинцы начали выходить из Иловайска, российские военные и их наемники открыли огонь.

По данным Генштаба ВСУ на август 2019 года в Иловайском котле погибли 220 украинских военных, 40 пропали без вести и 13 находятся в плену.