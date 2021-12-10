Загинув при виході з Іловайська. Комбригу Півоваренку дали звання Героя

За особисту мужність і героїзм, які були виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, полковнику Півоваренку Павлу Васильовичу було надано звання Герой України посмертно.

На недержавному порталі" Книга пам'яті загиблих за Україну "йдеться, що Павло Півоваренко загинув 29 серпня 2014 року при виході з Іловайського котла по так званому"зеленому коридору". Його тіло знайшли разом з 87 іншими загиблими.

У 2016 році Півоваренко був удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня посмертно.

Іловайський котел

Нагадаємо, 18-19 серпня 2014 року українські військові взяли під контроль більшу частину міста Іловайськ. У відповідь Росія відправила в цей район вісім батальйонно-тактичних груп, укомплектованих кадровими російськими військовими.

В результаті українські підрозділи опинилися в оточенні. У ніч на 29 серпня окупанти запропонували їм вийти з котла по так званим "зеленим коридорам" без зброї. Після того як українці почали виходити з Іловайська, російські військові та їхні найманці відкрили вогонь.

За даними Генштабу ЗСУ на серпень 2019 року в Іловайському котлі загинули 220 українських військових, 40 зникли безвісти і 13 перебувають у полоні.