Погиб работник "Укрзализныци": появились новые детали удара РФ по Малину

Городской голова Малина Александр Ситайло рассказал о жертвах и разрушениях в результате ракетного удара РФ. В частности, погиб работник "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ситайло.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов - один из них многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, имеем одного погибшего - это работник" Укрзализныци". Также есть четверо раненых - трое работников УЗ и один житель Малина", - рассказал он.

Все раненые госпитализированы. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Специалисты возобновляют электроснабжение в микрорайоне, где был нанесен ракетный удар. Полностью электроснабжение планируется возобновить 23 мая в первой половине дня. Сотрудники коммунальных служб города будут оказывать помощь в уборке территорий от последствий ракетного удара и будут помогать ремонтировать поврежденные дома.

Александр Ситайло обратился с просьбой о помощи: город нуждается в помощи волонтерских бригад, которые помогли расчищать территории от завалов и ремонтировать поврежденные дома.