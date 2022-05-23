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Погиб работник "Укрзализныци": появились новые детали удара РФ по Малину

Новина українською →
Малин, Понедельник 23 мая 2022 04:07
Погиб работник "Укрзализныци": появились новые детали удара РФ по Малину Фото: появились новые детали удара РФ по Малину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Городской голова Малина Александр Ситайло рассказал о жертвах и разрушениях в результате ракетного удара РФ. В частности, погиб работник "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ситайло.

"Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов - один из них многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия. К сожалению, имеем одного погибшего - это работник" Укрзализныци". Также есть четверо раненых - трое работников УЗ и один житель Малина", - рассказал он.

Все раненые госпитализированы. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Специалисты возобновляют электроснабжение в микрорайоне, где был нанесен ракетный удар. Полностью электроснабжение планируется возобновить 23 мая в первой половине дня. Сотрудники коммунальных служб города будут оказывать помощь в уборке территорий от последствий ракетного удара и будут помогать ремонтировать поврежденные дома.

Александр Ситайло обратился с просьбой о помощи: город нуждается в помощи волонтерских бригад, которые помогли расчищать территории от завалов и ремонтировать поврежденные дома.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Мэр города Александр Ситайло подтвердил информацию.

Также мы писали, что 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате чего повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и три человека ранены.

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